Требование о ношении масок в общественных местах и большинство ограничений отменяется в Чехии

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство социальных ограничений, действовавших в Чехии с середины марта из-за распространения коронавируса, снимается в понедельник. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации в республике, власти которой заявили, что смогли успешно справиться с пандемией на территории страны.

Чешское правительство с 20 апреля поэтапно отказывается от жестких ограничительных мер, введенных в республике на фоне пандемии два с половиной месяца назад. Реализация крупнейшего этапа по отмене ограничений начнется в этот понедельник, когда будет отменено требование предохранять на улице органы дыхания. Обязанность носить медицинские маски на неопределенное время сохранится в закрытых общественных помещениях: в магазинах, а также для пассажиров общественного транспорта.

В понедельник при условии соблюдения строжайших требований санитарии и гигиены могут возобновить работу гостиницы и пансионы, фитнес-центры и сауны, рестораны и кафе. Посетители мест общепита должны будут соблюдать между собой социальную дистанцию, даже находясь за столиками, и носить медицинские маски, снимать которые будет разрешено только во время еды. Обслуживающий персонал этих заведений должен будет работать в медицинских масках.

В Чехии с 25 мая будут разрешены посещения в домах престарелых и в специализированных клиниках для инвалидов; ученики начальных школ смогут вернуться в классы, где занятия будут проводиться в группах численностью не более 15 школьников в каждой. Также заработают альтернативные службы такси, такие как Uber ("Убер"). Кроме того, будет разрешено проведение общественных мероприятий с участием до 300 человек.