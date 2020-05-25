Требование о ношении масок в общественных местах и большинство ограничений отменяется в Чехии
08:30 25.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подавляющее большинство социальных ограничений, действовавших в Чехии с середины марта из-за распространения коронавируса, снимается в понедельник. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации в республике, власти которой заявили, что смогли успешно справиться с пандемией на территории страны.
Чешское правительство с 20 апреля поэтапно отказывается от жестких ограничительных мер, введенных в республике на фоне пандемии два с половиной месяца назад. Реализация крупнейшего этапа по отмене ограничений начнется в этот понедельник, когда будет отменено требование предохранять на улице органы дыхания. Обязанность носить медицинские маски на неопределенное время сохранится в закрытых общественных помещениях: в магазинах, а также для пассажиров общественного транспорта.
В понедельник при условии соблюдения строжайших требований санитарии и гигиены могут возобновить работу гостиницы и пансионы, фитнес-центры и сауны, рестораны и кафе. Посетители мест общепита должны будут соблюдать между собой социальную дистанцию, даже находясь за столиками, и носить медицинские маски, снимать которые будет разрешено только во время еды. Обслуживающий персонал этих заведений должен будет работать в медицинских масках.
В Чехии с 25 мая будут разрешены посещения в домах престарелых и в специализированных клиниках для инвалидов; ученики начальных школ смогут вернуться в классы, где занятия будут проводиться в группах численностью не более 15 школьников в каждой. Также заработают альтернативные службы такси, такие как Uber ("Убер"). Кроме того, будет разрешено проведение общественных мероприятий с участием до 300 человек.
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