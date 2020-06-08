Один человек погиб при взрыве и пожаре в квартире на юге Москвы - источник

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб в результате взрыва и последовавшего пожара в квартире на юге Москвы, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. "В квартире, где был взрыв и произошел пожар, обнаружено тело погибшего", - сказал собеседник агентства.