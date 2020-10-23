18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Польша приостановила транзит российской нефти через Белоруссию. Об этом сообщил пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

По его словам, это произошло из-за технических проблем на газопроводе с польской стороны. Российское сырьё сейчас накапливается в резервуарах в Белоруссии. Местный оператор «Гомельтранснефть Дружба» принимает все меры по обеспечению запланированных объёмов транзитной транспортировки нефти, подчеркнул Тищенко. Говорит Москва