Польша приостановила транзит российской нефти
18:00 23.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Польша приостановила транзит российской нефти через Белоруссию. Об этом сообщил пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
По его словам, это произошло из-за технических проблем на газопроводе с польской стороны. Российское сырьё сейчас накапливается в резервуарах в Белоруссии. Местный оператор «Гомельтранснефть Дружба» принимает все меры по обеспечению запланированных объёмов транзитной транспортировки нефти, подчеркнул Тищенко. Говорит Москва
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