Полицейские во Внуково угрожали применением силы, если Навальный не проследует с ними без защитника — адвокат
21:20 18.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Сотрудники полиции во Внуково заявили, что применят силу и спецсредства, если политик не проследует с ними без адвоката. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова.
«Мы шли все втроем в одну секцию. Я проходила первая, мне поставили проход границы, следом шел Алексей, его остановили, были претензии к его паспорту. Дальше сказали, что ему необходимо пройти, чтобы дать объяснения по поводу его прибытия в Россию. Он сказал, что готов это сделать вместе со своим адвокатом, после чего были приглашены сотрудники полиции, которые сказали, что он должен проследовать с ними. Он говорил, что может пройти только вместе с адвокатом. На что ему сотрудники заявили, что будет применена физическая сила и спецсредства, после чего он был уведен в неизвестном направлении. Сегодня он мне сказал, что минут через 15 его вывели на взлетное поле, там стояли машины и его увезли в отдел полиции городского округа Химки», — сказала она.
Алексей Навальный накануне вернулся из Германии в Россию и был задержан при прохождении паспортного контроля. В отделе полиции в Химках состоялось судебное заседание по избранию ему меры пресечения. А.Навальному и его адвокату предоставили 50 минут для ознакомления с материалами дела. По по ходатайству полиции, политик арестован на 30 суток.
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