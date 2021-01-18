Полицейские во Внуково угрожали применением силы, если Навальный не проследует с ними без защитника — адвокат

21:20 Источник: Эхо Москвы

Сотрудники полиции во Внуково заявили, что применят силу и спецсредства, если политик не проследует с ними без адвоката. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова.

«Мы шли все втроем в одну секцию. Я проходила первая, мне поставили проход границы, следом шел Алексей, его остановили, были претензии к его паспорту. Дальше сказали, что ему необходимо пройти, чтобы дать объяснения по поводу его прибытия в Россию. Он сказал, что готов это сделать вместе со своим адвокатом, после чего были приглашены сотрудники полиции, которые сказали, что он должен проследовать с ними. Он говорил, что может пройти только вместе с адвокатом. На что ему сотрудники заявили, что будет применена физическая сила и спецсредства, после чего он был уведен в неизвестном направлении. Сегодня он мне сказал, что минут через 15 его вывели на взлетное поле, там стояли машины и его увезли в отдел полиции городского округа Химки», — сказала она.

Алексей Навальный накануне вернулся из Германии в Россию и был задержан при прохождении паспортного контроля. В отделе полиции в Химках состоялось судебное заседание по избранию ему меры пресечения. А.Навальному и его адвокату предоставили 50 минут для ознакомления с материалами дела. По по ходатайству полиции, политик арестован на 30 суток.