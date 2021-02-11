Зеленский: Минские соглашения надо разобрать на детали...
20:35 11.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский призвал разработать формат выполнения минских соглашений, что может приблизить встречу лидеров "нормандской четверки". Об этом он сказал в четверг на пресс-конференции во время рабочей поездки в Донецкую область, которую транслировал канал "Украина 24".
"Минские соглашения надо разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять. Мы за такой формат, именно это мы и сделали. Подготовлен соответствующий документ, и советники "нормандской четверки" его прорабатывали", - заявил он.
Зеленский надеется, что в ближайшее время документ будет одобрен сторонами, чтобы "приблизить встречу лидеров "нормандской четверки".
"Последняя версия этого документа, кластера выполнения этих шагов, отправлена всем сторонам. Мы ожидаем, что стороны в ближайшее время утвердят этот документ, и тогда будет возможность приблизить встречу нормандской четверки", - подчеркнул Зеленский.
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