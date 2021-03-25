Алексей Навальный потребовал прекратить пытку бессонницей - СМИ
22:40 25.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Алексей Навальный потребовал прекратить пытку бессонницей в колонии города Покров и допустить к нему врача. По мнению его адвоката Ольги Михайловой, состояние Навального не может не вызывать беспокойства.
Михайлова сообщила также, что защита Навального подала жалобу в Европейский суд по правам человека на лишение его сна в колонии в Покрове.
Власть сознательно демонстрирует жестокость по отношению к Навальному и другим заключенным, для того, чтобы сломать этих людей, — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Максим Шевченко: «Эта чудовищная жестокость — и есть коренное и необратимое изменение ментального кода нашей цивилизации. И это сделала власть. У нас всегда была жалость к тем, кто идет на каторгу, ко всем, кто идет в тюрьму. Даже к уголовным преступникам, не говоря уж о политических, коим является Алексей Навальный. И сейчас, мы видим просто глумление по этому поводу: «Вот ваши традиционные ценности». Поэтому, мы прекрасно знаем, с каким противником мы будем иметь дело в ближайшие годы».
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