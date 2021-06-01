Дания не пустит российских болельщиков на матч чемпионата Европы

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матч чемпионата Европы. Встреча между футбольными сборными пройдёт 21 июня в Копенгагене.

Об этом сообщает Служба коммуникаций Российского футбольного союза. Отмечается, что Санкт-Петербург разрешил въезд не только гражданам играющих стран, но и всем обладателям билетов. В РФС добавили, что сделают всё возможное для попадания российских болельщиков на матч в Дании.

Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля. Говорит Москва