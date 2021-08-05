Новый стадион на родине российского футбола

21:22

Фото Антона Чернова



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу спорткомплекса «Знамя труда». «Орехово-Зуево считается родиной футбола в России. Нам было важно не просто поле сделать, но с обогревом, чтобы сезон продолжался практически без перерыва, – сказал Андрей Воробьев. – Стадион без тренера – ничто. Здесь преподают лучшие тренеры по гимнастике, футболу. Ключевая задача, чтобы наши дети гордились своим городом, возвращались сюда. И самое главное – видели перемены, развитие».

В 1897 году Савва и Иван Морозовы организовали в Орехово-Зуеве первые в России футбольные матчи. Спустя 13 лет здесь было обустроено поле. В 1962-м местный клуб «Орехово» добился своего наивысшего успеха – стал финалистом Кубка СССР.

После реконструкции, которая велась в рамках президентского проекта, здесь установили трибуну с козырьком на 2,5 тыс. мест. Кроме нового поля с искусственным покрытием и подогревом, установили освещение – матчи теперь можно проводить в любое время суток. В отделении футбола тут занимаются 200 детей.

«Самые младшие ребята – 2011 года рождения. Попасть к нам может любой, мы просматриваем и даем шанс всем без исключения. В клубе ставят задачу, чтобы на этом поле играли свои воспитанники, – сказал старший тренер ФК «Знамя труда» Павел Зотов. – Спасибо за стадион. Это популяризация здорового образа жизни».

На стадионе появился легкоатлетический сектор, универсальная площадка для волейбола и баскетбола, а также спортзал. С августа в нем стали проводить занятия по спортивной гимнастике для детей, начиная с 4-летнего возраста. С ними работают 6 тренеров, среди которых династия Павловых: 2-кратный бронзовый призер Олимпийских игр Анна Павлова, заслуженный тренер России Наталья Павлова, тренер 1 категории Михаил Павлов.

«Любой спортзал – всегда важное событие. Это большой шаг для города, для развития спорта в целом. Здесь у нас есть почти все снаряды для спортивной гимнастики, зал хореографии, акробатическая дорожка, батут. Все, чтобы проводить тренировки. В мое время, в Орехово-Зуеве не было такого зала, и мне приходилось заниматься в Москве», – сказала Анна Павлова.