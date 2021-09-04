В Минске высели картину с изображением Лукашенко с автоматом
15:20 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первыми, кто увидел подарок, стали жители агрогородка Тихиничи Гомельской области, сообщает агентство БелТА в субботу. "Вы фактически первые, кто видит этот экспонат. Ее нарисовала без какого-либо заказа по собственному велению души дочка одного из сотрудников Службы безопасности президента", - рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, которая проводила экскурсию. Она отметила, что девушка около полугода работала над этой картиной, которую в итоге было решено преподнести в подарок главе государства, а президент поручил разместить ее во Дворце независимости.
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