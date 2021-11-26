В России могут ввести новый показатель для оценки бедности
10:00 26.11.2021 Источник: Известия
Предполагается, что он будет зависеть от инфляции. А рассчитываться, в частности, по формуле: «умножение прожиточного минимума (ПМ) за IV квартал 2020 года («якорный показатель») на индекс потребительских цен за искомый период». Эксперты называют подход, учитывающий инфляцию, своевременным и разумным. Он позволит лучше мониторить достижение национальной цели по сокращению уровня бедности, а также своевременно оценивать финансовое положение граждан и оказывать проактивные меры поддержки.
Подобные формулы при решении схожих задач используют в европейских странах.
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