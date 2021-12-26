Очередь из более чем 100 фур образовалась на границе Литвы с Калининградской областью

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резкий рост числа грузовиков, ожидающих пропуска через границу с литовской стороны, отмечен на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Чернышевское - Кибартай в Калининградской области. В очереди на въезд в Калининградскую область в воскресенье стоят более 100 грузовиков, сообщила ТАСС представитель калининградской областной таможни Оксана Иванова.



"Резкий рост числа грузовиков, следующих в Калининградскую область из Литвы, отмечается в последние три дня. За прошедшие сутки на въезд в область с литовской стороны было оформлено 311 грузовиков, что в два раза превышает мощность МАПП Чернышевское [150 грузовиков в сутки в одну сторону]. Сейчас в очереди на въезд в регион из Литвы находятся порядка 100 грузовиков, и не исключено, что их количество будет расти", - сказала собеседница агентства.



Сбоев в работе пункта пропуска Чернышевское - Кибартай нет. На выезд из области очереди отсутствуют. Скопление фур говорит об увеличении грузопотока с литовской стороны, уточнила представитель калининградской таможни.



