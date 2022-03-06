Патриарх Кирилл: Мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение
13:10 06.03.2022 Источник: Интерфакс
"Сегодня, в Прощеное воскресенье, с одной стороны, я как пастырь ваш призываю всех к прощению грехов и обид, в том числе и там, где это сделать очень тяжело, там, где люди воюют друг с другом. Но прощение без справедливости есть капитуляция и слабость. Поэтому прощение должно сопровождаться непременным сохранением за собой права стоять на стороне света, на стороне Божьей правды", - сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя.
По его мнению, сегодня на Украине "мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение". Патриарх посетовал, что некоторые православные верующие в этой войне избирают путь наименьшего сопротивления, покорно идут по тому пути, по которому им указывают сильные мира сего.
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