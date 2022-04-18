Уже 52 организации из 12 стран присоединились к российскому аналогу SWIFT — Набиуллина

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уже 52 иностранные организации из 12 стран присоединились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС, аналог SWIFT), заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Когда в 2014 году впервые появилась угроза отключения от SWIFT, мы разработали СПФС Банка России, которая работает по стандартам SWIFT. К ней могут присоединяться и уже присоединяются иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнерами. Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран», — сказала она.