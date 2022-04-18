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НОВОСТИ

Курс евро на Мосбирже снова опустился ниже 83 рублей

14:32 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро на валютных торгах Московской биржи в понедельник опустился ниже 83 руб. впервые с 8 апреля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13:23 мск, курс евро снижался до 82,9 руб. (-2,83%).

По данным на 13:29 мск, курс евро замедлил снижение до 83,3 руб. (-2,3%), курс доллара падал до 79 руб. (-1,18%).

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