Путин поддержал меры по стабилизации в Каракалпакии — пресс-служба Мирзиёева

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре выразил поддержку принятым решительным мерам по стабилизации в Каракалпакии.

Как сообщила во вторник пресс-служба Мирзиёева в своем телеграм-канале, лидеры также рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений, «стратегического партнерства и союзничества, расширения многопланового сотрудничества двух стран».