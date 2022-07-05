Путин поддержал меры по стабилизации в Каракалпакии — пресс-служба Мирзиёева
19:20 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре выразил поддержку принятым решительным мерам по стабилизации в Каракалпакии.
Как сообщила во вторник пресс-служба Мирзиёева в своем телеграм-канале, лидеры также рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений, «стратегического партнерства и союзничества, расширения многопланового сотрудничества двух стран».
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