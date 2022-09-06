Сбер принял участие в сессии ВЭФ «Экология: как сохранить планету в мире без доверия?»

14:24

В ходе Восточного экономического форума прошла сессия «Экология: как сохранить планету в мире без доверия?». Спикерами выступили представители правительства РФ, госструктур, а также российских и зарубежных деловых кругов. Модерировал сессию председатель Общественного совета при Министерстве природы РФ Александр Закондырин. Участие в дискуссии приняла старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова.

Спикеры обсудили факторы, определяющие тематику ответственного ведения бизнеса в текущей ситуации. Как отметила Татьяна Завьялова, в условиях слома старой системы международных ESG-координат и исключения российских компаний из европейских и американских рейтингов, позиция западных инвесторов перестала быть стимулирующим фактором. Новые зеленые драйверы определяются российским государством на основе национальных интересов и запросом населения. Целевые установки не меняются: ESG-повестка сохраняет свою актуальность и является стратегическим ориентиром для лидеров рынка, так как, по мнению спикера, у крупнейших компаний ESG включено в систему ДНК и базовых бизнес-ценностей.

Сбер, несмотря на изменение системы драйверов ESG-повестки за последнее время, продолжает активно участвовать в формировании национальной ESG-инфраструктуры как основы для устойчивого развития экономики страны, ставит перед собой задачу помогать клиентам в развитии конкурентоспособности на основе снижения социальных и экологических рисков, поиска баланса интересов бизнеса, государства и населения, развития зеленых технологий как основы для новой экономической модели. Разрабатывается комплексная линейка ESG-продуктов для бизнеса, начиная от бесплатной самодиагностики до сопровождения ESG-трансформации и сертификации.

По словам Татьяны Завьяловой, политика Сбера по ESG и устойчивому развитию, утвержденная в июне 2021 года, осталась без изменений, внесены лишь коррективы в расстановку приоритетов. Все цели собраны в план действий и «разложены» на 117 программ и почти 300 инициатив.

В новых реалиях Сбер намерен сконцентрироваться на ряде направлений – в частности, в продвижении ESG-повестки как «моста» для развития международного взаимодействия с дружественными странами. В качестве первого шага проведен анализ по ESG-характеристикам наиболее интересных для клиентов рынков. Выбрано 12 стран из регионов АТР, МЕНАТ и СНГ. Цель – сформировать общую ESG-картину этих стран, понять, с какими ожиданиями и требованиями могут столкнуться российские бизнес-структуры при выходе на эти рынки. Сбер поддерживает идею по синхронизации и создании общего пространства норм в области климата и зеленого финансирования, участвуя в обсуждениях по данному треку на пространстве ЕАЭС, прорабатывает возможность обсуждения этих вопросов с партнерами из региона АТР.

Российские города и области также становятся активными субъектами ESG-активностей Сбера. С начала 2021 года территориальными банками Сбера реализовано более 1000 ESG-проектов разного уровня и масштаба. С февраля 2022 года банк получил запросы от 11 регионов по формированию подходов и стратегий устойчивого развития. В июне банк анонсировал запуск комплексной ESG-модели развития территорий. Продукт основывается на собственном ESG-ренкинге Сбера и включает свыше 300 рекомендаций с возможностью использования для решения задач более 100 готовых продуктов банка.

«Мы всегда верили в долгосрочную ценность и неизбежность идеологии устойчивого развития, считаем ее парадигмой принципиально иного качества жизни, основой для технологических прорывов, залогом гармоничного развития бизнеса, – отметила Татьяна Завьялова. – Именно по этой причине наша задача – помочь нашим клиентам сохранить конкурентоспособность и снизить социальные и экологические риски. Для нас ESG напрямую связано с устойчивостью нашего бизнеса, потому что это про риски компаний и проектов, в которые мы вкладываем деньги, это про риски нашего кредитного и инвестиционного портфеля».

«Более того, мы видим, что зеленый запрос со стороны общества становится все более ощутимым: с начала года прирост ESG-ориентированных розничных клиентов Сбера составил 52%, – добавила Татьяна Завьялова. – С учетом общей картины непростого сегодняшнего дня мы продолжим работу по поиску новых возможностей для частных клиентов с учётом зеленых составляющих и инклюзивных решений, а также по снижению собственного воздействия на окружающую среду с фокусом на экономию ресурсов и с опорой на вовлеченность сотрудников».

В целом объем зеленого и ESG-финансирования в банке сегодня составляет 419 млрд руб. По итогам 2021 года Сбер перевыполнил свои цели по раздельному сбору отходов, выйдя на уровень 30% (план – 28%). Обеспечено внедрение эффективных моделей энергопотребления, которые позволили Сберу сэкономить более 230 млн руб. Реализуются природоохранительные программы с участием волонтеров Сбера по защите рек, восстановлению лесов, пострадавших от пожаров, по сбору и утилизации отходов.