В РФ за 6 лет более 100 судей привлекли к уголовной ответственности

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

За последние 6 лет квалификационные коллегии судей в России дали более 100 согласий на привлечение бывших и действующих судей к уголовной ответственности. Об этом во вторник сообщил председатель Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ Николай Тимошин на Х Всероссийском съезде судей.

«За отчетный период (с 2017 года — прим. ТАСС) квалификационными коллегиями дано 104 согласия (следователям СК — прим. ТАСС) на возбуждение уголовных дел в отношении действующих и бывших судей, 21 согласие на привлечение в качестве обвиняемого. В 9 случаях в удовлетворении представлений отказано, в 6 случаях производство прекращено и представление возвращено», — сообщил Тимошин. По его словам, «99 (70%) представлений касались преступлений коррупционной направленности».

Кроме того, 25 (17%) представлений внесены в отношении судей как соучастников ДТП, 18 (13%) представлений были связаны с преступлениями социально-бытовой и иной направленности. «Также даны 4 согласия на исполнение судебных решений об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (в отношении бывших или действующих судей — прим. ТАСС)», — отметил глава ВККС.

Из 145 лиц, в отношении которых поступали представления Следственного комитета о согласии на привлечение к уголовной ответственности 71 (49%) касались действующих судей.