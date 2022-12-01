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В приграничных районах Белгородской области дистанционка в школах продлена до весны

08:25 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Белгородской области продлили дистанционный формат обучения для школьников в приграничных районах до 24 марта 2023 года. Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп, сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вчера вечером провели заседание оперативного штаба. Вместе с руководителями силовых структур, расположенных на территории Белгородской области, обсудили текущую обстановку и приняли решение продлить дистанционное обучение в девяти приграничных муниципальных образованиях Белгородской области, а также Белгороде и Яковлевском округе до 24 марта 2023 года», — написал глава региона.

По словам Гладкова, работа детских садов в муниципалитетах будет организована в режиме дежурных групп.

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