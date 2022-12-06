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НОВОСТИ

В Москве выявили 963 случая заражения коронавирусом за сутки

12:20 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 963 против 958 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 263 637 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 17 против 15 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 081 смерть. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 456, до 3 070 743.

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