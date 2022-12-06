Россия в декабре сохранит продажу нефти на уровне ноября — Новак

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в декабре сохранит продажу нефти за рубеж на уровне ноября на фоне эмбарго ЕС и ценового потолка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы уверены, что в декабре у нас реализация на мировом рынке будет на уровне ноября. Дальше будем смотреть, как будет реализовываться соответствующая продукция, как будет ситуация складываться на рынке. Здесь тоже очень много неопределенностей, в том числе связанных с потребностями в мировой экономике», — сказал он журналистам.