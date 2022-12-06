Дума одобрила поправку о первоочередном праве мобилизованных на ранее занимаемую должность

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании во вторник поддержала поправку о преимущественном праве мобилизованного получить ранее занимаемую должность или другую вакантную должность, соответствующую его квалификации, если трудовой договор был расторгнут в связи с истечением срока его действия в течение 3 месяцев после окончания военной службы по мобилизации. Поправка была внесена ко второму чтению правительственного законопроекта о проезде вахтовиков к месту работы и обратно за счет средств работодателей.