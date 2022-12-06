Дума одобрила поправку о первоочередном праве мобилизованных на ранее занимаемую должность
15:12 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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