США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по территории РФ - The Times

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы. Об этом со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила в пятницу британская газета The Times.

"Мы не говорим Киеву: "Не наносите ударов по русским [в России, в частности, в Крыму]". Мы не можем говорить им, что делать. То, как они будут использовать свое оружие, зависит от них, однако, когда они используют предоставленные нами вооружения, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции, - заявил собеседник издания в американском оборонном ведомстве. - Это единственное ограничение, но оно подразумевает, что целями не должны становиться российские семьи и попыток ликвидации конкретных лиц также быть не должно. Насколько нам известно, Украина соблюдает данные условия".

Отмечается, что ранее политика США строилась на том, что американские вооружения будут передавать Украине при условии, что она не будет их использовать для ударов по российской территории, а выбор поставляемой техники будет ограничен, чтобы не спровоцировать открытый конфликт между РФ и НАТО. Источник объясняет изменение позиции тем, что "страх эскалации" стал меньше по сравнению с началом специальной военной операции РФ на Украине. Как поясняет The Times, ранее в Пентагоне сильнее опасались возможности применения Россией тактического ядерного оружия или ударов по территории одной из стран НАТО.