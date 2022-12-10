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НОВОСТИ

Запад на СБ ООН по поставкам оружия Киеву не смог ничего сказать — постпредство РФ

10:30 10.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны в ходе созванного в пятницу по инициативе РФ заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поставок вооружений Киеву не смогли сказать ничего по теме встречи. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«По теме сегодняшнего заседания — последствиям накачки Украины оружием — наши бывшие западные партнеры не выдавили из себя ни слова. И это несмотря на приведенные сегодня факты и свидетельства», — сказал он в ходе своего выступления.

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