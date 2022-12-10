Си Цзиньпин предложил арабским странам перевести в юани расчеты за поставки нефти - Reuters

12:00 Источник: Газета.Ru

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин предложил лидерам арабских стран перейти на торговлю нефтью в юанях. В качестве платформы для расчета в национальных валютах за поставки сырья может стать Шанхайская нефтяная и национальная газовая биржа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Саудовской Аравии.

«Источник в Саудовской Аравии, выступавший перед визитом Си, сообщил, что решение продавать небольшое количество нефти в юанях Китаю может иметь смысл для прямой оплаты китайского импорта», — говорится в материале. Газета.Ru