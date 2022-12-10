0
0
74
НОВОСТИ

В Москве выявили 1 267 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:30 10.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 267 против 1 439 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 269 767 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 17 против 15 днем ранее, до 47 146. Количество случаев выздоровления увеличилось на 1 202, до 3 075 610.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 10.12.2022
Макрон призвал дать «сильный европейский ответ» Вашингтону
0
17
12:00 10.12.2022
Си Цзиньпин предложил арабским странам перевести в юани расчеты за поставки нефти - Reuters
0
128
11:30 10.12.2022
В России выявили 7 397 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
172
11:00 10.12.2022
В Одесской области вновь поражены энергетические объекты
0
207
10:30 10.12.2022
Запад на СБ ООН по поставкам оружия Киеву не смог ничего сказать — постпредство РФ
0
253
10:00 10.12.2022
ФРГ и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса — Володин
0
263
09:30 10.12.2022
Япония хочет разместить гиперзвуковое оружие на Хоккайдо — ТВ
0
291
09:00 10.12.2022
Турецкая армия ликвидировала свыше 360 террористов на севере Ирака и Сирии — Минобороны
0
284
08:50 10.12.2022
Атаковавшие аэродромы Дягилево и Энгельс БПЛА наводились системой GPS США — Небензя
0
346
08:40 10.12.2022
Столтенберг не исключает, что конфликт на Украине может перерасти в войну между РФ и НАТО
0
382

Возврат к списку