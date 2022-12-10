В Москве выявили 1 267 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:30 10.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 267 против 1 439 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 269 767 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 17 против 15 днем ранее, до 47 146. Количество случаев выздоровления увеличилось на 1 202, до 3 075 610.
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