В Москве выявили 1 267 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 267 против 1 439 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 269 767 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 17 против 15 днем ранее, до 47 146. Количество случаев выздоровления увеличилось на 1 202, до 3 075 610.