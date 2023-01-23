В ДНР образовано УФСБ России по региону, главой назначен генерал-майор Олег Боломожнов
11:20 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) образовано в регионе, начальником назначен генерал-майор Олег Боломожнов. Об этом сообщает в понедельник Штаб территориальной обороны ДНР.
«Согласно указу президента Российской Федерации В. В. Путина от 31 декабря 2022 года, на территории Донецкой Народной Республики образовано управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Начальником УФСБ России по Донецкой Народной Республике назначен генерал-майор Олег Федорович Боломожнов», — говорится в сообщении штаба.
По данным из открытых источников, Боломожнов ранее был начальником УФСБ РФ по Саратовской области, а до этого руководил УФСБ по Республике Тыва, УФСБ по Магаданской области. Награжден рядом государственных и ведомственных наград.
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