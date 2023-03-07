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НОВОСТИ

Сбер и РЭО запустят автоматизированную систему вакуумной переработки мусора в Рублево-Архангельском

11:02 07.03.2023

В проекте «умного города-парка» СберСити, который реализуется с применением самых передовых технологий в столичном районе Рублёво-Архангельское, будет запущена автоматизированная система вакуумного удаления отходов. Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта по развитию инфраструктуры раздельного накопления и сбора отходов с использованием такой системы подписали Российский экологический оператор (РЭО) и Специализированный застройщик «Рублево–Архангельское» (входит в Группу Сбер). Рублёво-Архангельское станет первым районом в России, в котором будет реализована система такого масштаба.

Сбер и РЭО подготовили дорожную карту взаимодействия, согласно которой будет проведен комплекс мероприятий по формированию условий использования автоматизированной системы, оптимизации технологических решений по сбору отходов, будут изучены возможности оказания мер поддержки со стороны РЭО и возможности использования продукции, произведенной из вторичного сырья при благоустройстве района.

Благодаря сотрудничеству СберСити и РЭО не только внедряются новые технологии на российском рынке, но также создается новая практика правоприменения, которая может быть подхвачена и адаптирована и другими участниками рынка девелопмента и ЖКХ. Это, в свою очередь, приведет к совершенствованию в целом сферы обращения с ТКО в России и повышению комфорта жизни людей.

Автоматизированная система вакуумного удаления отходов представляет собой сеть подземных герметичных труб, которые соединены с четырьмя камерами сбора ТКО. Общая протяженность инженерных сооружений составит почти 20 километров. Они включают в себя транспортный трубопровод диаметром 530 миллиметров, а также системы управления и контроля.

Отходы будут всего за несколько минут доставляться по трубам до камер с помощью потока воздуха со скоростью примерно 70 км/ч. В камере осуществляется процесс сепарирования, уплотнения и размещения в герметичный контейнер по каждой фракции отдельно. Мусор прессуется, за счет чего он уменьшается в объеме почти в 20 раз. Пропускная способность такой системы составляет более 80 тонн ТКО в сутки. Это замкнутая система, которая исключает неприятные запахи, не вредит окружающей среде — отходы будут накапливаться в герметичных контейнерах и вывозиться специализированным транспортом.

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