0
0
95
НОВОСТИ

МИД Эстонии запретил въезд в страну 58 россиянам, включая патриарха Кирилла

19:20 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Эстонии в пятницу запретило въезд в страну 58 россиянам, включая патриарха Кирилла. Об этом сообщается на официальном сайте эстонского внешнеполитического ведомства.

«Сегодня министр иностранных дел Маргус Цахкна вновь ввел в действие „список Магнитского“, который запрещает въезд в Эстонию 58 лицам, включая главу Русской православной церкви патриарха Кирилла и девять человек, которые преследовали и заключили в тюрьму правозащитника Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении. «Позиция Эстонии заключается в том, что преследователи и тюремщики Кара-Мурзы должны быть включены в глобальный режим санкций в области прав человека», — также заявил Цахкна.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 09.06.2023
Медведев посоветовал «закрыть рот» политикам США, критикующим действия РФ в ходе СВО
0
35
18:40 09.06.2023
Путин назвал впечатляющими цифры потерь ВСУ в ходе попыток контрнаступления
0
191
18:28 09.06.2023
«Единая Россия» выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
0
181
18:25 09.06.2023
Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра
0
194
18:05 09.06.2023
Собянин: Москва выполняет все социальные обязательства перед жителями
0
194
18:00 09.06.2023
Киев не рассчитывал, что суд в Гааге в своем решении признает Крым российским — Клишас
0
279
17:55 09.06.2023
Андрей Турчак: Москва – бесспорный лидер социально-экономического развития страны
0
209
17:32 09.06.2023
РФ примет участие в организованных Китаем учениях «Север. Взаимодействия-2023» — МО КНР
0
236
17:12 09.06.2023
Боррель заявил, что у него нет доказательств причастности РФ к разрушению Каховской ГЭС
0
283
17:00 09.06.2023
ВСУ обстреляли детский лагерь на Арабатской стрелке, предварительно, ракетами Storm Shadow
0
289

Возврат к списку