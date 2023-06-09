МИД Эстонии запретил въезд в страну 58 россиянам, включая патриарха Кирилла

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Эстонии в пятницу запретило въезд в страну 58 россиянам, включая патриарха Кирилла. Об этом сообщается на официальном сайте эстонского внешнеполитического ведомства.

«Сегодня министр иностранных дел Маргус Цахкна вновь ввел в действие „список Магнитского“, который запрещает въезд в Эстонию 58 лицам, включая главу Русской православной церкви патриарха Кирилла и девять человек, которые преследовали и заключили в тюрьму правозащитника Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении. «Позиция Эстонии заключается в том, что преследователи и тюремщики Кара-Мурзы должны быть включены в глобальный режим санкций в области прав человека», — также заявил Цахкна.