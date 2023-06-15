Песков рассказал, о чем может быть выступление Путина на ПМЭФ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) может дать оценку экономике России и очертить основные перспективы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Как минимум можно прогнозировать весьма и весьма объемное выступление главы государства. Действительно, речь достаточно большая готовилась», — рассказал он. «Можно ожидать в первую очередь оценку нашей экономики за истекший год», — добавил представитель Кремля. «Это самое важное. Вы знаете, что президент всегда предпочитает на форуме давать такую детализированную оценку и, наверное, очертит основные перспективы», — уточнил Песков.