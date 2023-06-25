На следующей неделе Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
15:10 25.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что у главы государства ожидается и немало других мероприятий.
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