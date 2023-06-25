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НОВОСТИ

На следующей неделе Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

15:10 25.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Отмечается, что у главы государства ожидается и немало других мероприятий.

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