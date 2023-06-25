На следующей неделе Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».



Отмечается, что у главы государства ожидается и немало других мероприятий.



