ВС РФ поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ
17:12 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции поразили в Харькове цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.
«В городе Харькове на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ», — отмечается в сообщении.
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