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НОВОСТИ

В результате стрельбы в американском Льюистоне погибли 22 человека

09:20 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 22 человека погибли в результате стрельбы в американском городе Льюистон (штат Мэн). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Ранее поступила информация о 16 жертвах стрельбы. По сведениям Fox News, преступник открывал огонь в трех местах — в ресторане, магазине и развлекательном центре.

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