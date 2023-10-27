В результате стрельбы в американском Льюистоне погибли 22 человека

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 22 человека погибли в результате стрельбы в американском городе Льюистон (штат Мэн). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Ранее поступила информация о 16 жертвах стрельбы. По сведениям Fox News, преступник открывал огонь в трех местах — в ресторане, магазине и развлекательном центре.