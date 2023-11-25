Литва задерживает пропуск транспорта на МАПП «Чернышевское» без объяснения причин – таможня РФ

16:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередь на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Чернышевское» в Калининградской области на границе с Литвой за сутки увеличилась с 35 до 80 машин, еще 25 ждут на нейтральной полосе. Литовская сторона задерживает пропуск транспорта без объяснения причин, сообщили ТАСС в пресс-службе Калининградской областной таможни.

«Сегодня, 25 ноября, перед МАПП „Чернышевское“ Калининградской областной таможни на выезд в Литву образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств. Еще 25 грузовиков, уже оформленных калининградскими таможенниками, стоят на нейтральной полосе. Причина — замедленная работа литовских коллег», — сообщили в пресс-службе.