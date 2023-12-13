Медведев заявил о «коренной перемене» в риторике Запада о «победе Киева»

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Медведев заявил о «коренном переломе» в риторике Запада о «победе Киева». Так зампред Совбеза России прокомментировал встречу Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

«Как говаривал Ильич, это коренная перемена наших взглядов на социализм», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

По его словам, разбирать заявления президента США — дело неблагодарное. «Старый человек с явными признаками прогрессирующей деменции иногда явно выдаёт доктринальные заготовки. Одна из них идёт о мифической победе Киева», — сказал Медведев.

Победой для США сегодня будет сохранение Украины на карте мира, причём неважно, в каких границах, считает зампред Совбеза.

Ранее Джо Байден заявил, что целью США в нынешнем конфликте на Украине остаётся победа Киева. Говорит Москва