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Медведев заявил о «коренной перемене» в риторике Запада о «победе Киева»

13:20 13.12.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Медведев заявил о «коренном переломе» в риторике Запада о «победе Киева». Так зампред Совбеза России прокомментировал встречу Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

«Как говаривал Ильич, это коренная перемена наших взглядов на социализм», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

По его словам, разбирать заявления президента США — дело неблагодарное. «Старый человек с явными признаками прогрессирующей деменции иногда явно выдаёт доктринальные заготовки. Одна из них идёт о мифической победе Киева», — сказал Медведев.

Победой для США сегодня будет сохранение Украины на карте мира, причём неважно, в каких границах, считает зампред Совбеза.

Ранее Джо Байден заявил, что целью США в нынешнем конфликте на Украине остаётся победа Киева.  Говорит Москва

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