Оппозиция Греции выступила за отмену санкций против России
13:20 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы прежде всего боремся за независимую, суверенную, производительную, социально справедливую и глубоко демократическую Грецию, которая будет поддерживать многосторонние экономические и международные отношения, придавая особое значение сотрудничеству и дружбе с Россией, отмене санкций и мер против нее, а также дружбе и сотрудничеству с движением БРИКС», — говорится в заявлении, распространенном в связи с приближением 2024 года.
«Мы стремимся к тому, чтобы в 2024 году открылся путь к независимой и сильной Греции, способной отказаться от вариантов отступления и умиротворения, а также способной энергично защищать свой суверенитет и суверенные права от угроз третьих сторон, в первую очередь Турции, а также защищать мученический Кипр, его права, справедливое и устойчивое решение кипрской проблемы, которое обеспечит единый суверенный и независимый Кипр, без иностранных войск и иностранных баз», — заявили в партиях.
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