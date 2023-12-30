Оппозиция Греции выступила за отмену санкций против России

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три оппозиционные непарламентские партии Греции заявили о ведущейся ими борьбе за сотрудничество и дружбу с Россией, отмену санкций против нее, а также за взаимодействие с БРИКС. Об этом говорится в совместном заявлении сотрудничающих между собой партий «Демократическое движение национального освобождения» (ДИКЕА), «Всегреческое движение греко-российской дружбы» и «Всегреческое социалистическое движение», которое опубликовано греческим порталом iskra.gr.



«Мы прежде всего боремся за независимую, суверенную, производительную, социально справедливую и глубоко демократическую Грецию, которая будет поддерживать многосторонние экономические и международные отношения, придавая особое значение сотрудничеству и дружбе с Россией, отмене санкций и мер против нее, а также дружбе и сотрудничеству с движением БРИКС», — говорится в заявлении, распространенном в связи с приближением 2024 года.



«Мы стремимся к тому, чтобы в 2024 году открылся путь к независимой и сильной Греции, способной отказаться от вариантов отступления и умиротворения, а также способной энергично защищать свой суверенитет и суверенные права от угроз третьих сторон, в первую очередь Турции, а также защищать мученический Кипр, его права, справедливое и устойчивое решение кипрской проблемы, которое обеспечит единый суверенный и независимый Кипр, без иностранных войск и иностранных баз», — заявили в партиях.





