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Оппозиция Греции выступила за отмену санкций против России

13:20 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три оппозиционные непарламентские партии Греции заявили о ведущейся ими борьбе за сотрудничество и дружбу с Россией, отмену санкций против нее, а также за взаимодействие с БРИКС. Об этом говорится в совместном заявлении сотрудничающих между собой партий «Демократическое движение национального освобождения» (ДИКЕА), «Всегреческое движение греко-российской дружбы» и «Всегреческое социалистическое движение», которое опубликовано греческим порталом iskra.gr.

«Мы прежде всего боремся за независимую, суверенную, производительную, социально справедливую и глубоко демократическую Грецию, которая будет поддерживать многосторонние экономические и международные отношения, придавая особое значение сотрудничеству и дружбе с Россией, отмене санкций и мер против нее, а также дружбе и сотрудничеству с движением БРИКС», — говорится в заявлении, распространенном в связи с приближением 2024 года.

«Мы стремимся к тому, чтобы в 2024 году открылся путь к независимой и сильной Греции, способной отказаться от вариантов отступления и умиротворения, а также способной энергично защищать свой суверенитет и суверенные права от угроз третьих сторон, в первую очередь Турции, а также защищать мученический Кипр, его права, справедливое и устойчивое решение кипрской проблемы, которое обеспечит единый суверенный и независимый Кипр, без иностранных войск и иностранных баз», — заявили в партиях.


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