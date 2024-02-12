Сальдо внешней торговли РФ сократилось в 2023 г. в 2,4 раза, до $140 млрд — ФТС

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Положительное сальдо внешней торговли РФ сократилось за 2023 год в 2,4 раза, до $140 млрд. Соответствующая статистика опубликована на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт РФ за указанный период сократился на 28,3%, до $425,1 млрд, импорт вырос на 11,7% — до $285,1 млрд. Экспорт в страны Европы сократился на 68%, до $84,9 млрд, импорт снизился на 12,3%, до $78,5 млрд. Экспорт в страны Азии вырос на 5,6%, до $306,6 млрд, импорт — на 29,2% — до $187,5 млрд.