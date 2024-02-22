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Медведев не хочет смотреть выступления на ОИ атлетов из РФ под нейтральным флагом

16:12 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев не хочет смотреть летние Олимпийские игры (ОИ) в Париже, в том числе и выступления российских спортсменов. Отвечая на вопросы российских СМИ, включая ТАСС, он пояснил, что нейтральный статус атлетов из РФ предполагал заверения, что те не поддерживают специальную военную операцию (СВО) и политику властей.

Зампред СБ признал, что с ним «далеко не все согласятся». «Впереди Олимпиада в Париже — мне ее не хочется смотреть, даже не хочется смотреть на выступления наших спортсменов под нейтральным флагом, которые присягнули в том, что они не поддерживают российское государство и СВО», — посетовал он.

«Это их выбор, я их с правовой точки зрения не осуждаю, а вот с точки зрения нравственной — это сложная тема», — добавил Медведев.

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