Эксперты оценили прогресс Сбера за последние десятилетия

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Эксперты прокомментировали высокие результаты Сбера за 2023 год, объявленные банком накануне: чистая прибыль стала рекордной – более 1,5 трлн руб., а рентабельность капитала составила 25,3%.

Главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян сказала «АиФ», что прогресс Сбера за последние 10-15 лет трудно переоценить: из сберегательных касс с непроходящими очередями Сбер превратился в уникальную сервисную модель, где потребности клиента не только удовлетворяются, но и уже угадываются. «Огромный вклад в развитие банка внесли инвестиции в человеческий капитал и технологическое развитие. Сбер сегодняшний по своей внутренней культуре и этике построения клиентских отношений едва ли можно назвать традиционным госбанков. Гораздо в большей мере он напоминает прогрессивную транснациональную корпорацию, которая все время оказывается на шаг впереди конкурентов. Несмотря на то, что клиентская база Сбера превышает 100 млн клиентов, ему удается выстроить с каждым из них индивидуальный контур, который уже не сводится к кредитам и депозитам и зиждется на подписках, позволяющих взаимодействовать с клиентами на уровне эмоций, ощущений, интерактивных отношений», – отметила эксперт.

«Ни один банк в мире не подарил миру столько инноваций, сколько Сбер. Мы видим, какими темпами развиваются технологии и стараемся создавать соответствующие решения и предоставлять нашим клиентам сервисы высочайшего уровня», - подчеркнул вчера на звонке по итогам финотчетности президент Сбербанка Герман Греф. Действительно, Сбер, например, первым в России запустил нейросетевую модель GigaChat, которая способна общаться с пользователем, генерировать изображения и даже писать программный код. GigaChat пользуются уже более 2,6 миллиона человек.

Сбер лидер по инновациям и в банковской сфере. За последние полтора десятка лет банк внедрил такие ключевые инновационные решения как цифровая ипотека, кредитный скоринг, биометрия и многое другое. Это позволило Сберу стать лидером на ключевых рынках. Так Греф отметил, что Сберу удалось нарастить свою долю на рынке кредитных карт с ноля до 50%. На рынке эквайринга доля Сбера выросла с 23% в 2007 году до более, чем 50% в 2023 году. Сбер третий по величине эквайер в мире. По ипотеке, несмотря на высокую конкуренцию, Сберу за пятнадцать лет удалось увеличить долю с 45% до 55,9%.

По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, сегодня Сбер не воспринимается жителями и бизнесом, в том числе за пределами страны, как просто банк. Здесь и развитие искусственного интеллекта, который внедрен в работу многих сервисов, а также нейросетевая модель GigaChat, нейросеть Kandinsky, различные девайсы, возможность оплаты за товары и услуги не просто картой, телефоном, а по улыбке и множество других новых возможностей. «При этом компания постоянно растет и развивается, на ближайшие три года сделан акцент на человекоцентричности. Это говорит о том, что Сбер видит не просто клиента, а человека в клиенте, что его сервисы и работа построены на потребностях и предпочтениях людей. Сбер учитывает не просто, сколько мы тратим, а сколько приносим в банк, он развивает свои продукты таким образом, что мы с вами становится удобно, интересно, безопасно. Не удивлен, что по своей прибыли за 2023 год Сбер побил все рекорды – это говорит о том, что он с высокой головой прошел все кризисы и четко стоит на ногах», – сказал парламентарий.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин отметил, что Сбербанк показывает хороший рост по ключевым направлениям, за счет чего нарастил процентные и комиссионные доходы. Еще Сбер активно работают над снижением операционных расходов за счет автоматизации бизнес-процессов и активного развития искусственного интеллекта.

«За последние десятилетия Сберу удалось осуществить беспрецедентную трансформацию, результаты которой стали некой гарантией долгосрочного лидерства в группе клиентских сегментов. Банку удалось решить самую сложную задачу – выиграть конкуренцию с самим собой, но в архаичном виде. Если главным конкурентным преимуществом привычного Сбербанка в начале 2000-х была относительно низкая стоимость фондирования, позволяющая занимать доминирующие позиции на рынке за счет ценового компонента, то сегодня на службе Сбера находятся новейшие технологические решения - нейросети, искусственный интеллект, машинное обучение. В этой связи можно говорить о качественном прорыве и кардинальном прогрессе в отношении клиентской и сервисной модели», – сказал экономист Андрей Бархота.