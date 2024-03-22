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США требуют от Украины прекратить удары по энергетической инфраструктуре РФ — FT

11:05 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты требуют от Украины остановить удары по энергетической инфраструктуре России. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как указали собеседники издания, США предупредили Киев, что удары беспилотников по российским предприятиям энергетического сектора могут привести к росту мировых цен на нефть. Кроме того, как пишет FT, Вашингтон опасается, что Россия может нанести ответный удар по инфраструктуре противника, на которую в том числе полагаются западные страны. К ним относится, например, нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, которым пользуются западные предприятия, включая американские нефтяные компании ExxonMobil и Chevron.

«Мы не поощряем и не поддерживаем атаки по территории России», — приводит FT комментарий представителя Совета национальной безопасности Белого дома.

По информации газеты, цель украинских ударов заключается в том, чтобы сократить финансирование военных действий России за счет снижения доходов в энергетической сфере, а также в том, чтобы подтолкнуть США к одобрению нового пакета военной помощи.

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