Сбер открыл специальную программу имени Николая Васёва
14:50 16.05.2024
Сбер вместе с благотворительным фондом «Вклад в будущее» открыл специальную программу «Колибри» имени Николая Васёва – старшего вице-президента банка, умершего в прошлом году.
«Наш коллега Николай Васёв, который был лидером блока «Развитие клиентского опыта В2С», мечтал о том, чтобы наша страна технологически развивалась, – говорится в сообщении Сбера. – Николай видел в цифровизации возможность строить бизнес с заботой о человеке. В этом был его драйв и его вдохновение. «ДомКлик» стал сервисом, который повысил качество жизни миллионов людей, а Николай возглавил ключевое направление клиентского опыта во всем Сбере. Мы уверены, что дело Николая должно жить. Чтобы его идеи приносили пользу людям и поддерживали цифровую трансформацию социально значимых проектов и инициатив, Сбер вместе с благотворительным фондом «Вклад в будущее» открыл специальную программу «Колибри» имени Николая Васёва».
«Колибри» будет соединять возможности и технологии с людьми, которым такие помощь и поддержка будут нужны.
«Для нас очень важно поддерживать инициативы Николая, ведь тем самым мы продолжаем дело его жизни, сохраняем преемственность идей и развиваем человекоцентричность внутри нашей команды, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Я уверен, что благодаря нашим общим усилиям программа «Колибри» станет примером сплоченности Сбера и началом еще одной доброй традиции. А символ небольшой птички колибри пусть говорит всем нам – малыми делами мы можем поменять жизнь».
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