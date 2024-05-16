Сбер открыл специальную программу имени Николая Васёва

14:50

Сбер вместе с благотворительным фондом «Вклад в будущее» открыл специальную программу «Колибри» имени Николая Васёва – старшего вице-президента банка, умершего в прошлом году.

«Наш коллега Николай Васёв, который был лидером блока «Развитие клиентского опыта В2С», мечтал о том, чтобы наша страна технологически развивалась, – говорится в сообщении Сбера. – Николай видел в цифровизации возможность строить бизнес с заботой о человеке. В этом был его драйв и его вдохновение. «ДомКлик» стал сервисом, который повысил качество жизни миллионов людей, а Николай возглавил ключевое направление клиентского опыта во всем Сбере. Мы уверены, что дело Николая должно жить. Чтобы его идеи приносили пользу людям и поддерживали цифровую трансформацию социально значимых проектов и инициатив, Сбер вместе с благотворительным фондом «Вклад в будущее» открыл специальную программу «Колибри» имени Николая Васёва».

«Колибри» будет соединять возможности и технологии с людьми, которым такие помощь и поддержка будут нужны.

«Для нас очень важно поддерживать инициативы Николая, ведь тем самым мы продолжаем дело его жизни, сохраняем преемственность идей и развиваем человекоцентричность внутри нашей команды, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Я уверен, что благодаря нашим общим усилиям программа «Колибри» станет примером сплоченности Сбера и началом еще одной доброй традиции. А символ небольшой птички колибри пусть говорит всем нам – малыми делами мы можем поменять жизнь».