Удары по РФ при участии Запада – «путь к очень серьезным проблемам» - Путин
22:15 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Удары по РФ при участии западных стран означают их прямую войну против России, Москва будет реагировать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.
«В конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас — а это и есть их прямое участие в войне против РФ — то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам», — сказал он.
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