0
0
16
НОВОСТИ

Удары по РФ при участии Запада – «путь к очень серьезным проблемам» - Путин

22:15 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удары по РФ при участии западных стран означают их прямую войну против России, Москва будет реагировать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

«В конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас — а это и есть их прямое участие в войне против РФ — то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:20 05.06.2024
РФ высоко ценит то, что Республика Корея не поставляет оружие Украине - Путин
0
84
22:05 05.06.2024
Модель экономического развития Китая оказалась более эффективной, чем в США - Путин
0
108
21:27 05.06.2024
Президент РФ привел соотношение безвозвратных потерь Украины и РФ
0
187
21:25 05.06.2024
Путин: Появление танков немецкого производства на Украине вызвало в РФ морально-этический шок
0
177
21:03 05.06.2024
Сбер: Любой предприниматель из РФ должен иметь возможность открыть бизнес в Индии или Китае
0
179
21:00 05.06.2024
Путин: Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует...
0
187
20:54 05.06.2024
Стадион «Ракета» в Петергофе реконструируют
0
209
19:50 05.06.2024
Президент Франции собирается принять участие в конференции по Украине - СМИ
0
250
19:32 05.06.2024
Премьер Фицо планирует постепенно вернуться к работе к концу июня
0
267
18:37 05.06.2024
В Санкт-Петербурге открылся первый иммерсивный магазин Умного дома Sber
0
329

Возврат к списку