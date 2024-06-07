В Псковской области применят комплексный подход при переработке отходов

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Сбер, Псковская область и компания по формированию комплексной системы обращения с ТКО «Российский экологический оператор» (РЭО) заключили соглашение о сотрудничестве. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

Основная цель сотрудничества – расширить доступ к финансированию участников отрасли по обращению с ТКО, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты по строительству объектов, где осуществляется обработка, утилизация и размещение твердых коммунальных отходов на территории Псковской области. А также совершенствовать и повышать эффективность деятельности заинтересованных сторон в сфере обращения с ТКО.

«РЭО и Псковская область заинтересованы в создании устойчивой системы обращения с ТКО. В идеале сортироваться должно 100% отходов, а их объем, который направляется на полигоны на территории региона, – неуклонно снижаться, – подчеркнул Александр Ведяхин. – Сбер готов рассмотреть возможность финансирования проектов в данной отрасли. Мы рассчитываем, что результатом нашего сотрудничества станет значительное улучшение экологической ситуации как в регионе, так и в стране в целом».

«В Псковской области при объединенных усилиях РЭО, Сбера и правительства региона будет создана современная инфраструктура для обращения с отходами, – рассказал Денис Буцаев. – Новые объекты позволят региону достичь необходимых показателей по обработке и переработке ТКО. В рамках соглашения РЭО окажет поддержку проекту. Строительство объекта обращения с ТКО в Псковской области сейчас находится в активной фазе, генеральным подрядчиком выступает «Экоцифра», дочерняя компания РЭО».

Стороны действуют в целях исполнения указа президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология».

Цель национального проекта «Экология» – кардинально улучшить экологическую обстановку и положительно повлиять на оздоровление россиян. В этой многосторонней работе принимают участие органы власти, исполнители, кураторы федеральных проектов, общественные организации и граждане. Проект объединяет десять федеральных проектов и работу по пяти направлениям: отходам, воде, воздуху, биоразнообразию, технологиям.