Тверской областной суд признал преступления нацистов в годы войны геноцидом народов СССР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тверской областной суд признал преступления нацистов, в том числе массовые убийства жителей на территории региона в период Великой Отечественной войны, геноцидом народов СССР. Об этом сообщили во время заседания в областном суде.

«Признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941–1944 годах немецко-фашистскими захватчиками на территории Калининской (ныне Тверской области) в отношении не менее 64 651 советского гражданина, являвшихся представителями мирного советского населения и военнопленными, проходящими военную службу в Красной армии — Вооруженных силах СССР, военными преступлениями и преступлениями против человечности», — сказала судья.