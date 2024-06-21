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Тверской областной суд признал преступления нацистов в годы войны геноцидом народов СССР

12:20 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тверской областной суд признал преступления нацистов, в том числе массовые убийства жителей на территории региона в период Великой Отечественной войны, геноцидом народов СССР. Об этом сообщили во время заседания в областном суде.

«Признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941–1944 годах немецко-фашистскими захватчиками на территории Калининской (ныне Тверской области) в отношении не менее 64 651 советского гражданина, являвшихся представителями мирного советского населения и военнопленными, проходящими военную службу в Красной армии — Вооруженных силах СССР, военными преступлениями и преступлениями против человечности», — сказала судья.

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