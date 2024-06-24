Отношения с Сеулом будут ухудшаться по мере его присоединения к санкциям — Медведев
15:32 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет выполнять все положения договора о совместной обороне с КНДР, тогда как отношения с Южной Кореей будут ухудшаться по мере ее присоединения к санкциям. Об этом заявил на своих англоязычных страницах в соцсетях зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«В Сеуле беспокоятся из-за нового договора между Россией и КНДР. Мы будем его строго выполнять, в том числе и статьи о взаимной обороне, — написал Медведев. — А вот отношения с Южной Кореей будут и дальше ухудшаться, учитывая их бездумное присоединение к антироссийским санкциям».
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