МО КНР на заявления США по Тайваню пригрозило ответным «адом»
14:12 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты, рассматривающие сценарий с «адом беспилотников» в Тайваньском проливе, должны сами быть готовы отправиться в ад. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.
«Те, кто кричат о том, чтобы превратить дом других людей в ад, должны сначала сами приготовиться отправиться в ад», — сказал У Цянь. «Некоторые люди в США, желающие сдержать Китай с помощью Тайваня, не остановятся перед тем, чтобы превратить Тайваньский пролив в ад на земле, — это невменяемость в крайней степени», — заявил он.
По его словам, сторонников независимости Тайваня, ищущих поддержки Вашингтона, ждет участь «брошенной шахматной фигуры». «Тайвань принадлежит Китаю, и Китай не потерпит раскола», — заявил У Цянь.
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