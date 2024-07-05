Еврокомиссия считает визит Орбана в Россию «неправильным»

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия присоединилась к критике визита Виктора Орбана в Россию, назвав его «неправильным», и заявив, что «умиротворение не остановит Россию». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Сигнал, который этот визит направляет России, неправильный», — заявил Мамер на брифинге в Брюсселе.

«ЕС должен четко заявить России, что конфликт может быть решен только путем вывода войск с Украины», — заявил он.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вслед за главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой евродипломатии Жозепом Боррелем распространила заявление с критикой визита Орбана. Она написала в соцсети X, что «умиротворение не остановит Путина, только единство и решимость».

Ранее Мишель и Боррель распространили заявления, что у Орбана нет мандата ЕС на переговоры с Россией и что он, даже выполняя роль председателя Совета ЕС не может представлять Брюссель на международной арене.