Еврокомиссия считает визит Орбана в Россию «неправильным»
15:32 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия присоединилась к критике визита Виктора Орбана в Россию, назвав его «неправильным», и заявив, что «умиротворение не остановит Россию». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.
«Сигнал, который этот визит направляет России, неправильный», — заявил Мамер на брифинге в Брюсселе.
«ЕС должен четко заявить России, что конфликт может быть решен только путем вывода войск с Украины», — заявил он.
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вслед за главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой евродипломатии Жозепом Боррелем распространила заявление с критикой визита Орбана. Она написала в соцсети X, что «умиротворение не остановит Путина, только единство и решимость».
Ранее Мишель и Боррель распространили заявления, что у Орбана нет мандата ЕС на переговоры с Россией и что он, даже выполняя роль председателя Совета ЕС не может представлять Брюссель на международной арене.
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