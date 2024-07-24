За ночь средства ПВО сбили три украинских БПЛА над Белгородской областью

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказали в министерстве.