Пять человек погибли, еще один пострадал в ДТП в Красноярском крае
16:00 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять человек погибли, один получил травмы в результате ДТП на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае, где столкнулись грузовой и легковой автомобили. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.
«В результате аварии 5 человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли, также пострадал водитель большегруза. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции. Личности погибших устанавливаются», — сказали в ведомстве.
НОВОСТИ
- 15:34 07.08.2024
- Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Курской области — Собянин
- 15:32 07.08.2024
- Выдача ипотеки в РФ за семь месяцев снизилась на 13% — Хуснуллин
- 15:12 07.08.2024
- ВС России поразили нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ
- 15:00 07.08.2024
- ФШР временно отстранила дагестанскую шахматистку Абакарову от участия во всех турнирах
- 14:32 07.08.2024
- В Бразилии с начала года от денге умерло почти в 5 раз больше людей, чем за прошлый год
- 14:12 07.08.2024
- Путин пообещал поддержку Курской области по всем направлениям
- 14:00 07.08.2024
- США угрожают Турции санкциями за поставки технологий в РФ - FT
- 13:53 07.08.2024
- Текстиль и питание: как московский бизнес помогает бойцам СВО и их близким
- 13:32 07.08.2024
- Глава Минобороны Швеции назвал маловероятным вооруженное нападение на страну
- 13:25 07.08.2024
- Аналитики ждут роста чистой прибыли Сбера за второй квартал
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать