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НОВОСТИ

Пять человек погибли, еще один пострадал в ДТП в Красноярском крае

16:00 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек погибли, один получил травмы в результате ДТП на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае, где столкнулись грузовой и легковой автомобили. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

«В результате аварии 5 человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли, также пострадал водитель большегруза. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции. Личности погибших устанавливаются», — сказали в ведомстве.

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