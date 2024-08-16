Сбер завершил выплату рекордных дивидендов
18:51 16.08.2024
Сбер завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год. Общая сумма составила 752 млрд руб. (33,3 руб. на одну акцию) – это 50% от чистой прибыли, что предусмотрено дивидендной политикой банка. Половину этой суммы – 376 млрд руб. – получило государство как контролирующий акционер Сбера. Вторую половину банк выплатил инвесторам и частным акционерам, которых более 1,8 млн.
«Мы направили акционерам рекордные дивиденды за 2023 год. Наши акционеры ценят стабильность выплат, которые позволяют им строить планы на будущее. Многие из них реинвестируют дивиденды в акции Сбербанка, что подтверждает высокий уровень доверия инвесторов. Мы продолжаем создавать для акционеров стоимость, о чем свидетельствуют опубликованные на прошлой неделе финансовые результаты Сбера за первое полугодие 2024 года», – прокомментировал Тарас Скворцов, старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка.
НОВОСТИ
- 19:00 16.08.2024
- Премьер Финляндии считает, что для открытия границы с РФ сейчас «нет условий»
- 18:50 16.08.2024
- В Белоруссии 30 осужденных за преступления протестной направленности помилованы президентом страны
- 17:54 16.08.2024
- ВСУ ежедневно обстреливают ЗАЭС, ситуация с энергоснабжением Энергодара сложная — Балицкий
- 17:12 16.08.2024
- ВС РФ минируют пути резервов ВСУ к курскому приграничью
- 17:00 16.08.2024
- В Петербурге усиливают защиту города и акватории Финского залива от БПЛА — Беглов
- 16:55 16.08.2024
- "Роснефть" и власти Красноярского края представили маршрут для автотуристов
- 16:32 16.08.2024
- Европейские страны НАТО наращивают присутствие в Тихом океане — Bloomberg
- 16:12 16.08.2024
- Хорватия вынуждена ввести обязательную службу в армии с 1 января — министр обороны
- 16:00 16.08.2024
- Израиль надеется на поддержку Британии и Франции в случае удара Ирана
- 15:32 16.08.2024
- ЕС готовит санкции против членов правительства Израиля — Боррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать