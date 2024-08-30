Участие Монголии в МУС не создает угрозу для визита Путина — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не переживает из-за участия Монголии в Международном уголовном суде (МУС), так как у Москвы с Улан-Батором «прекрасный диалог». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава российского государства планирует посетить Монголию с официальным визитом 3 сентября. Песков подчеркнул, что все аспекты этого визита тщательно готовились.

«Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.