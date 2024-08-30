0
0
47
НОВОСТИ

Участие Монголии в МУС не создает угрозу для визита Путина — Песков

13:00 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не переживает из-за участия Монголии в Международном уголовном суде (МУС), так как у Москвы с Улан-Батором «прекрасный диалог». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава российского государства планирует посетить Монголию с официальным визитом 3 сентября. Песков подчеркнул, что все аспекты этого визита тщательно готовились.

«Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 30.08.2024
Бывший премьер Молдавии осудил давление властей на православную церковь
0
23
13:05 30.08.2024
Боррель не может отвечать за все страны ЕС в отношении ударов Киева по РФ — МИД Италии
0
62
12:32 30.08.2024
На Украине утверждают, что забирают в ВСУ в 2,5 раза больше мужчин, чем в начале года
0
133
12:20 30.08.2024
Банк БРИКС делает ставку на расширенное использование местных валют — глава НБР
0
129
12:05 30.08.2024
Эпоха непрерывного диалога с Пакистаном закончилась — глава МИД Индии
0
184
12:00 30.08.2024
До 8% иностранных студентов остаются работать в РФ после получения диплома — Минобрнауки
0
168
11:35 30.08.2024
Эксперты Сбера научат школьников применять искусственный интеллект
0
196
11:32 30.08.2024
ЕС поставил Киеву 700 тысяч снарядов калибра 155 мм вместо обещанного к марту 1 миллиона
0
218
11:20 30.08.2024
В РФ апробируют модель ЕГЭ по математике, объединяющую базовый и профильный экзамены
0
218
11:05 30.08.2024
ФСБ задержала двух граждан Колумбии, бывших наемниками в рядах ВСУ
0
271

Возврат к списку